В Череповце проходит бесплатная стерилизация кошек и собак

В Череповце в рамках грантового проекта «Ответственный хозяин» от команды АНО «Быть человеком» с октября 2022 года проходит бесплатная стерилизация и кастрация домашних животных. За прошедшее время возможностью воспользовались 500 хозяев.

«Фонд президентских грантов согласовал проведение дополнительных операций по стерилизации в рамках проекта „Ответственный хозяин“. Это стало возможным благодаря экономии бюджета проекта по другим статьям. В августе возьмем 11 собак и 10 кошек», — сообщают в АНО «Быть человеком».

Запись на свободные места откроется 7 августа с 10 часов. Телефон 8-921–053–30–52. Как только все места будут расписаны, телефон будет отключен.

На бесплатные операции по стерилизации животных могут претендовать только льготные категорий граждан (пенсионеры; люди, которые взяли животное из приюта или с улицы; малоимущие; многодетные семьи; инвалиды).