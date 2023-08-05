Под Череповцом и Кадуем пенсионеров обманывают две "гастролерши"

Фото VK Ольги Муравьевой

Под Череповцом и в Кадуйском округе были замечены две подозрительные дамы. Об этом сообщила глава Малечинского поселения Ольга Муравьева.

Женщины продают пожилым вологжанам чудодейственные средства, якобы помогающие от всех болезней, с огромной наценкой.

Как сообщила газета "Речь", один из жителей поселка Хохлово приобрел у "гастролеров" ионизатор воздуха за 23 тысячи рублей. Родственники пытались вернуть устройство, но дамы заявили, что товар невозвратный, и скрылись.

"Уважаемые жители, будьте внимательны, не попадайтесь на уловки мошенников! Поступила информация, что в нашем поселке ходят женщины и предлагают услуги, либо купить товар, вводят в заблуждение наших пенсионеров. Предупредите своих родителей и будьте бдительны сами!" - сообщила глава Малечинского поселения Ольга Муравьева.