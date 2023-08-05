В Вологодской области сухогруз с чугуном сел на мель

Северо-Западная транспортная прокуратура

В Вологодской области в субботу, 5 августа, теплоход "Геннадий Абрамов" с грузом чугуна сел на мель на 656-м км Волго-Балтийского водного пути в акватории Шекснинского водохранилища. В тот момент на борту находилось 10 членов экипажа. К счастью, люди не пострадали. Повреждений и пробоин в судне нет, разлива нефтепродуктов и утраты груза не допущено. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что по данному факту будет проведена проверка.

Известно, что сухогруз следовал рейсом Череповец - Санкт-Петербург и перевозил более 3 тыс. тонн чугуна. Буксир "Андрей Голубков" снял судно с мели. После обследования теплоход продолжил движение по маршруту.