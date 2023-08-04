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НовостиОбщество4 августа 2023 19:38

В Вологде перенесли остановку "Улица Рабочая"

Она будет расположена ближе к улице Левичева
Иван Чухнин
Вот такой карман появился для новой остановки. Фото: Администрация Вологды.

Вот такой карман появился для новой остановки. Фото: Администрация Вологды.

Как сообщает пресс-служба администрации города, остановку общественного транспорта «Улица Рабочая» (по направлению к центру города) от улицы Рабочей перенесут ближе к улице Левичева. Теперь посадка пассажиров будет осуществляться возле дома №119 по ул. Герцена.

- Так автобусы не будут мешать движению транспорта, это увеличит пропускную способность дороги, – рассказал начальник отдела транспорта Департамента городского хозяйства Вологды Антон Комяков.

Здесь с 5 августа будут останавливаться такие маршруты автобусов, как №№ 9, 18, 27, 36, 40, 43, 45, 48.