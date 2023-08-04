В Тарноге 18-19 августа будут соревноваться лучшие пчеловоды Вологодчины

В Тарноге 18-19 августа в 17-й раз соберутся лучшие пчеловоды области. В рамках праздника «Тарнога – столица меда Вологодского края» пройдет конкурс профессионального мастерства.

Участники покажут знание теории и выполнят практические работы: оснащение рамки проволокой и вощиной, раскуривание дымаря, продемонстрировать использование пчеловодческого оборудования и инвентаря. Каждый пчеловод презентует свою профессиональную деятельность: расскажет об истории организации и развития пасеки, стаже своей пчеловодческой деятельности, о количестве содержащихся пчелосемей, их породном составе и продуктивности, о перечне получаемых продуктов пчеловодства и конструкции применяемых ульев.

Участники поделятся практическим опытом использования перспективных методов и способов развития пчеловодства и представят применяемые им различные приспособления, облегчающие труд пчеловода.

На второй день конкурса будет организована выставка–ярмарка и народная дегустация продукции пчеловодства с личных пасек участников. Вологжане выберут победителя народного голосования.

В Вологодской области у 2040 пчеловодческих организаций имеется более 17 тысяч пчелосемей. Самые большие пасеки расположены в Череповецком районе (более 100 пчелосемей) и Устюженском округе (более 70 пчелосемей).