Глава Шекснинского района пытается найти дом для 16 кошек

Жительница Шекснинского района написала главе Сергею Марову с просьбой помочь пристроить 16 кошек. Вологжанка получила живность в наследство от недавно умершей матери. Что делать с ними она не знает.

«У нее осталось 5 своих кошек, 9 котят и 2 кошки — бездомные, которых она кормила в деревне Митицино. Мы пытаемся своими силами их пристроить, но не получается. Еще недели две мы поездим в деревню их покормить, потом тоже не сможем. Что с ними делать? Выпускать на улицу — через год будет в пять раз больше. Помогите нам, пожалуйста, с этой проблемой!» — так написала женщина в обращении к главе Шекснинского района Сергею Марову.

Чиновник ответил, что с точки зрения юристов, кошки - это наследство:

«Вступайте в права и используйте по своему усмотрению. Зоозащитники и приюты сами готовы поделиться табуном такой живности. Предупреждаю — сам не возьму. Кошка уже есть, выгнать её и взять другую не могу: смысла нет. Страдальцев меньше не станет. Увеличить поголовье котов в доме тоже не могу: страдальцев станет больше", — заключил Сергей Маров.

Кошкам очень нужны любящие хозяева.