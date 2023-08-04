Вологодским птицам запрещают гулять из-за птичьего гриппа

Жителям Вологодской области, содержащим птицу, рекомендуют перейти на безвыгульное содержание. Это необходимо для защиты хозяйств от высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом заявил начальник Управления ветеринарии Сергей Воропаев в ходе прямого эфира.

Полторы недели назад очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявили на «Малечкинской Птицефабрике» в Череповецком округе. Теперь там введен карантин. Угрожаемой признана зона в радиусе 10 км от места вспышки заболевания. Изъятию и уничтожению подлежит все поголовье птицы на этой территории. Для предотвращения распространения инфекции на границе очага и угрожаемой зоны в Череповецком районе выставлены блокпосты, ведется досмотр и дезинфекция автотранспорта.

При малейших подозрениях на птичий грипп необходимо сразу сообщать в Управление ветеринарии или районную станцию по борьбе с болезнями животных.

Пока очаг распространения птичьего гриппа в Вологодской области локализован. Вологжанам компенсируют убытки.