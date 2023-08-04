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НовостиПроисшествия4 августа 2023 10:16

Вологодским птицам запрещают гулять из-за птичьего гриппа

Его в область могли занести дикие птицы
Евдокия САХАРОВА

Жителям Вологодской области, содержащим птицу, рекомендуют перейти на безвыгульное содержание. Это необходимо для защиты хозяйств от высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом заявил начальник Управления ветеринарии Сергей Воропаев в ходе прямого эфира.

Полторы недели назад очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявили на «Малечкинской Птицефабрике» в Череповецком округе. Теперь там введен карантин. Угрожаемой признана зона в радиусе 10 км от места вспышки заболевания. Изъятию и уничтожению подлежит все поголовье птицы на этой территории. Для предотвращения распространения инфекции на границе очага и угрожаемой зоны в Череповецком районе выставлены блокпосты, ведется досмотр и дезинфекция автотранспорта.

При малейших подозрениях на птичий грипп необходимо сразу сообщать в Управление ветеринарии или районную станцию по борьбе с болезнями животных.

Пока очаг распространения птичьего гриппа в Вологодской области локализован. Вологжанам компенсируют убытки.