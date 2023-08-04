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НовостиОбщество4 августа 2023 10:09

Вологжан ждет 30-градусная жара на выходных

Настолько высокая температура будет впервые зафиксирована за это лето
Евдокия САХАРОВА

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

В Вологодской области в грядущие выходные 5-6 августа синоптики гидрометцентра предсказывают повышение температуры до +31 градуса.

На пятницу, 4 августа, прогнозируются дожди из-за влияния атмосферного фронта. При грозе возможны шквалистый ветер и град.

В ночь на субботу зона осадков охватит преимущественно восточные районы области. 5 августа днем под влиянием антициклона с юга погода станет более устойчивой, вероятность осадков снизится, днем воздух прогреется до +25 … +30 градусов.

Благодаря антициклоу, подобная погода ожидается и в воскресенье. Днем будет +31 градуса.

В начале новой недели будет преобладать малооблачная погода, местами есть вероятность кратковременных небольших дождей, в отдельных районах столбики термометров достигнут отметки в +31, +32 градуса.

Похолодание и дожди ожидаются к середине следующей недели.