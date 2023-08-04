Под Череповцом спасатели целую ночь искали подростка по болотам

Фото спасательной службы

В Череповецком округе в четверг, 3 августа, в лесу неподалеку от деревни Пантелеймоновское Воскресенского сельского поселения потерялась 15-летняя девушка. Школьница приехала из Череповца на летний отдых. Школьница ушла в лес за ягодами с женщиной и молодым человеком. Они вышли, а ребенок потерялся в лесу.

"Сначала девочку искали местные жители, полиция, работали кинолог с собакой, около 21:30 вызвали нас. Места там труднопроходимые, заболоченные. Пришлось использовать болотоходы. Спасатели несколько раз проваливались. Около четырех утра ребенок откликнулся. Долго искали, потому что девочка не сидела на месте, а постоянно перемещалась. В итоге оказалась на болоте у озера. Мобильной связи в тех местах нет. Ребенка нашли общими усилиями», — рассказал городскому порталу директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Девушку передали родителям, медицинская помощь ей не понадобилась.