87-летний водитель на "Ниве" устроил аварию между Вологдой и Молочным

Четыре человека получили травмы в ДТП под Вологдой. Там столкнулись два отечественных автомобиля "Нива" и "Лада Калина".

Вечером 3 августа на 14-м километре трассы «Вологда – Медвежьегорск» "Нива", которой управлял 87-летний мужчина, двигался со стороны поселка Молочное в сторону Вологды. Он поворачивал налево и не уступил дорогу автомобилю «Лада Калина», которым управлял 47-летний мужчина. Он двигался со стороны Вологды в Молочное. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области. В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также две пенсионерки - пассажирки «Нивы». Одну из них медики госпитализировали.