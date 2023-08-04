Полиция Вологды распространяет фотографию подозреваемого в краже

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Полиция просит граждан помочь и распространяет фотографию мужчины, сделанную камерой наблюдения. Он подозревается в преступлении.

Сотрудники вологодского городского отдела полиции № 1 ищут подозреваемого в совершении кражи. Это мужчина 30-35 лет, худощавый брюнет.

«Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, был одет в куртку чёрно-белого цвета», — сообщают полицейские.

Всех, кто обладает информацией о личности подозреваемого или о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции либо позвонить по телефонам 76-31-14, 02 или 8-900-544-38-56.