Под Вологдой на вооружении у ДПС появился квадрокоптер

ДПС воюет с нарушителями ПДД с помощью квадрокоптеров. Летающая техника появилась на дорогах с 25 июля. Первые вылеты, как сообщала "Комсомолка", прошли в окрестностях Череповца. Сейчас инспекторы, вооруженные квадрокоптерами, дежурят на трассе у Вологды.

За три дежурства на трассах у Вологды коптер за каждое из них выявлено по 1-2 нарушителя. На видео фиксируются выезды на встречку, опасное вождение и непропуск пешеходов.

Кроме выявления нарушений, инспекторы с воздуха в целом следят за дорожной ситуацией.

С этой недели беспилотник летает ежедневно, а на земле в этот момент дежурит экипаж ДПС.