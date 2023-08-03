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НовостиОбщество3 августа 2023 19:06

Под Вологдой на вооружении у ДПС появился квадрокоптер

Иван Чухнин

ДПС воюет с нарушителями ПДД с помощью квадрокоптеров. Летающая техника появилась на дорогах с 25 июля. Первые вылеты, как сообщала "Комсомолка", прошли в окрестностях Череповца. Сейчас инспекторы, вооруженные квадрокоптерами, дежурят на трассе у Вологды.

За три дежурства на трассах у Вологды коптер за каждое из них выявлено по 1-2 нарушителя. На видео фиксируются выезды на встречку, опасное вождение и непропуск пешеходов.

Кроме выявления нарушений, инспекторы с воздуха в целом следят за дорожной ситуацией.

С этой недели беспилотник летает ежедневно, а на земле в этот момент дежурит экипаж ДПС.