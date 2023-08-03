Известный краевед нашел в Вологде самый страшный арт-объект

Фото со страницы Александра Сазонова ВКонтакте.

Александр Сазонов, известный краевед и экскурсовод, автор книг о Вологде, высказался о скульптуре лося, которая установлена в центре Вологды, в Кировском сквере. По его оценке, лось - самый страшный арт-объект в областной столице. Вот что он написал на своей странице ВКонтакте:

"Самый страшный из арт-объектов Вологды «Жертва живодёра» прекрасно иллюстрирует мысль Дм.Мережковского «Россия - страна, где всё начинают и ничего не оканчивают». Два варианта: 1. Была задумана композиция "Нападение волчьей стаи на лося", но материала не хватило не только на хищников, но даже на шкуру жертвы. 2.Я ничего не понимаю в замысле скульптора."

Уже появились комментарии. "Глумление какое-то над бывшим символом Вологды... в окружении веселенькой клумбочки. :))))", - пишет Алексанр Гудков.

А Фёдор Герасимов спорит с авторитетным мнением: "Если кто то один ничего не понимает один, то это не значит, что и остальные - тоже. Лось намного эстетичнее и оригинальнее всех прочих местных убогих "арт-обьектов", созданных тут с 2000. Нельзя ментально оставаться в 1970-х".

И как тут быть?