В Харовске пройдет показательная тренировка по мотокроссу

"Подслушано Харовск", ВКонтакте.

Харовский район знаменит своим мотокроссом. На трассе в Баранихе многие годы регулярно проходили этапы различных соревнований.

Обычно состязания проходят в августе и посвящены они Дню города. Посмотреть увлекательные состязания в живописном уголке съезжаются десятки тысяч россиян.

Этот год - не исключение. 5 августа на подготовленной трассе будет проходить показательная тренировка по мотокроссу. "Приглашаем всех желающих посмотреть и поучаствовать! Будут заезды "Питбайк" и "Китай" будут заезды ! Ждем всех, будет интересно!"- пишут организаторы.

Начало программы в 15 часов.