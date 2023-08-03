В Харовске пройдет показательная тренировка по мотокроссу

"Подслушано Харовск", ВКонтакте.
Харовский район знаменит своим мотокроссом. На трассе в Баранихе многие годы регулярно проходили этапы различных соревнований.
Обычно состязания проходят в августе и посвящены они Дню города. Посмотреть увлекательные состязания в живописном уголке съезжаются десятки тысяч россиян.
Этот год - не исключение. 5 августа на подготовленной трассе будет проходить показательная тренировка по мотокроссу. "Приглашаем всех желающих посмотреть и поучаствовать! Будут заезды "Питбайк" и "Китай" будут заезды ! Ждем всех, будет интересно!"- пишут организаторы.
Начало программы в 15 часов.