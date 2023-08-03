Вологжанин получал незаконные пособия по безработице, а суд оказался на его стороне

Самозанятый гражданин незаконно получал пособие по безработице. Но суд разрешил ему деньги не возвращать. В КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» в Великоустюгском районе обратился местный житель - ему нужна была работа. С 19 июня 2020 года до 19 октября 2020 года он получал пособие по безработице. А с 20 октября он был уже трудоустроен.

В 2023 году мужчина вновь обратился центр занятости путем подачи заявления на портале «Работа в России». Тут и выяснилось, что мужчина был зарегистрирован в качестве самозанятого с 11 апреля 2020 года по 18 февраля 2023 года.

То есть Центр занятости населения незаконно ему выплачивал пособие. Мужчине было направлено требование (претензия) о возврате незаконно полученного пособия по безработице в период с 19 июня по 19 октября 2020 года, которое осталось без удовлетворения.

Казенное учреждение обратилось в суд с иском о взыскании незаконно полученного пособия по безработице. Всего с 19 июня по 19 октября 2020 года он получил 54442 рублей 33 копейки.

Но мужчина с требованием не согласился. Оказалось, что доказательств недобросовестности при получении пособия суду представлено не было. Напротив, судом было установлено, что при подаче заявления мужчиной были приложены необходимые документы, в том числе справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за 2020 год от 29 июня 2020 года.

В итоге Великоустюгский районный суд в удовлетворении исковых требований отказал.

Пресс-служба судов напоминает, что не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, в частности: заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки (п.3 ст.1109 ГК РФ).