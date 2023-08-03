Почти месяц искали рыбака, выпавшего из лодки, в Кубенском озере

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

Рыбака на Кубенском озере искали почти месяц. И вот информация от следствия.

Следователями устанавливаются обстоятельства смерти 38-летнего жителя Вологды.

Пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области сообщает: "По данным следствия, 4 июля 2023 года вологжанин, находясь на рыбалке на Кубенском озере в Вологодском округе со своим знакомым, выпал из лодки в воду и пропал.

Днем 2 августа его тело было обнаружено спасательными службами в ходе поисковых мероприятий в акватории озера Кубенское со стороны села Устье Усть-Кубинского округа...."

Для установления причины смерти вологжанина назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее в озере нашли погибшим 58-летнего Вадима Гусева. Он рыбачил у Шерингова Мыса не далеко от деревни Жуково. Сначала обнаружили дрейфующим его лодку. Возможно мужчина заправлял бензином мотор и не смог удержаться в лодке.