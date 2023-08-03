Жена череповецкого участника СВО вытянула из любовника 118 переводов

Жена мобилизованного череповчанина тянула деньги с любовника. Она получила срок за мошенничество. Жительница Череповца несколько лет врала и брала деньги с тренера. Откликаясь на очередную беду, влюбленный помогал девушке.

Но когда выяснилось, что обольстительница замужем и у нее трое детей, он пошел в суд. И девушка была осуждена по статье "Мошенничество".

История "любви" началась зимой 2020 года. Девушка 1992 года рождения пришла в фитнес-зал, гд познакомилась с тренером и между ними возникли близкие доверительные отношения. Молодые люди стали встречаться. при этом девушка сообщила, что она не замужем и детей у нее нет.

Иногда девушка оставалась у тренера после тренировок и на выходные дни.

В мае 2020 года она сообщила, что у нее умер отец и попросила 20 000 в долг на похороны. Между тем отец был жив - он скончался осенью 2020 года.

Затем, в период с февраля 2021 года по май 2022 года девушка брала деньги с мужчины под другими предлогами. Например, она сказала, что болеет, у нее онкология, и что ей необходимо срочное обследование и лечение в Санкт-Петербурге.

Мужчина переводил деньги на карточку подруги. Там нашлось 118 денежных переводов на счет своей возлюбленной на различные суммы - от 400 рублей до 10000 рублей, всего 392 445 рублей.

Вот что сообщает пресс-служба судов.

"Действия девушки квалифицированы по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину); по факту хищения денежных средств в период с февраля 2021 года по май 2022 года - по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).Подсудимая вину признала, от дачи показаний отказалась. Вместе с тем на вопросы суда ответила, что она замужем, у нее есть трое несовершеннолетних детей, а муж мобилизован и находится на СВО", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Череповецкий городской суд признал женщину виновной и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшего и постановил взыскать в его пользу 400 000 рублей.