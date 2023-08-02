Реклама суши и роллов «Ёбидоёби» на Вологодчине признана ненадлежащей

14 Арбитражный апелляционный суд встал на сторону антимонопольщиков - подтвердил законность выводов Вологодского УФАС в деле о рекламе суши и роллов ООО«Ёбидоёби». Ранее Вологодское УФАС признало эту рекламу ненадлежащей. Компания-рекламодатель исполнила предписание Вологодского УФАС, убрав скандальную рекламу с городских улиц Вологды.

Напомним, реклама продукции сети доставки суши и роллов «ЁбиДоёби» с наименованиями «ЁбиСуёби», «КуниЛи» распространялась на рекламных конструкциях в Вологде на перекрестке улиц Герцена и Предтеченской, а также по улице Ленинградская - Беляевская ветка, движение в центр; на перекрестке Пошехонского шоссе и улицы Петина, вблизи Молкомбината; по улице Ленинградской у торгового центра «Форум».

Но компания не согласилась с доводами антимонопольного ведомства и обратилась в суд. Арбитражный суд Вологодской области и Четырнадцатый арбитражный суд согласились с выводами УФАС и оставили жалобу ООО «Ёбидоёби» без удовлетворения.

По мнению антимонопольной службы, такое решение судебных инстанций будет способствовать формированию комфортной для граждан информационной среды города, в том числе, распространению рекламы без бранных слов и непристойных выражений.