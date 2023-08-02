В череповецком автобусе женщина курила и попала на видео

В череповецком автобусе засняли женщину, курившую в салоне. А молодой человек ехал с банкой, вероятно, пива. Заметив, что ведется съемка, он возмутился. В итоге видео было опубликовано в группе компании-перевозчика ВКонтакте.

Вероятно, с последнее время нарушений правил поведения в салонах стало больше. В Череповце многих кондукторов в автобусах сократили, а она не только продавали билеты, но и следили за порядком в салоне.

«Если вы увидели, что в салоне автобуса кто-то курит, распивает спиртные напитки или ведет себя некорректно по отношению к другим пассажирам, обратитесь, пожалуйста, к водителю», — советуют пассажирам в Автоколонне №1456».