В Вологодской области запретили торговать продукцией птицефабрики Малечкино

В Вологодской области установлен запрет на реализацию продукции Малечкинской птицефабрики. А в Череповецком районе продолжают изымать птицу у населения.

"Если вы увидите на полках магазинов продукцию птицефабрики, то звоните по телефонам Центра гигиены и эпидемиологии в Вологодской области (8172) 72-36-68, 72-17-08", - сообщил глава Череповецкого района Роман Маслов.

Напомним, постановление № 857 было принято Правительством Вологодской области 28 июля 2023 года. Согласно ему, изъятию подлежит вся птица в радиусе 10 км от Малечкинской птицефабрики.

Радиус карантинной зоны определен ветеринарными правилами и утвержден постановлением Министерства сельского хозяйства.

Роман Маслов сказал: "Прекрасно понимаю недовольство жителей и негатив в наш адрес, но мы обязаны обеспечить исполнение всех ветеринарных правил для ликвидации очага заболевания. Принял решение организовать для жителей горячую линию, по всем вопросам вы можете обратиться по телефону в администрацию района - (8202) 24-95-41".

Собственникам будет возмещена материальная компенсация. Вместе с актом об изъятии вручаются заявления, которые жители должны заполнить с момента выдачи в течение 30 календарных дней.

Ведется мониторинг ситуации на других птицефабриках региона. Предприятия обязали делать ежедневный отчет о павшей птице с интервалом каждые 3 часа в рабочее время.

Сотрудники охотдепартамента по решению специальной комиссии проводят мониторинг состояния дикой птицы.

Напомним, 25 июля был обнаружен птичий грипп в Вологодской области. Замгубернатора заверил, что несмотря на тотальное уничтожение полумиллиона птицы, повышения цен на яйцо не будет.