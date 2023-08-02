Сторож вологодской фермы обвиняется в убийстве своего знакомого

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

Под суд пойдет сторож из Снасудово Вологодского круга. ЧП случилось на бывшей ферме.

СУ СК России по Вологодской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении 62-летнего жителя д. Снасудово Вологодского округа. Он обвиняется в убийстве.

ЧП случилось в ночь на 9 июня. Утром в здании скотного двара в д. Снасудово местные жители, осуществлявшие присмотр за находящимися там домашними животными, обнаружили тело бывшего 36-летнего работника. Он был явно убит. Под подозрение попал ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, сторож фермы, который с места происшествия скрылся. Его нашли через двое суток в соседней деревне. Злоумышленника доставили в следственный отдел.

По версии следствия, фигурант, постоянно проживавший на территории фермы, в ночь на 9 июня избил своего гостя, с которым употреблял спиртное, после чего задушил.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.