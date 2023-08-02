В Вологде подрядчику не заплатят за покос травы в центре города

Фото со страницы мэра

Мэр областной столицы Сергей Воропанов обошел центр города и оценил благоустройство улиц. Результаты покоса травы сити-менеджера не устроили. Работы были приняты, но оплаты за них подрядчику не будет. Об этом мэр сообщил в социальной сети.

Сергей Воропанов провел совещание с представителями департамента городского хозяйства. Темой мероприятия стали покос и уборка травы с улиц Вологды.

Дано поручение разработать новый подход к покосу травы в центре города, а также быть более внимательными к приемке работ в других районах Вологды.