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НовостиОбщество2 августа 2023 7:55

В Вологде подрядчику не заплатят за покос травы в центре города

Работы выполнены неудовлетворительно
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

Мэр областной столицы Сергей Воропанов обошел центр города и оценил благоустройство улиц. Результаты покоса травы сити-менеджера не устроили. Работы были приняты, но оплаты за них подрядчику не будет. Об этом мэр сообщил в социальной сети.

Сергей Воропанов провел совещание с представителями департамента городского хозяйства. Темой мероприятия стали покос и уборка травы с улиц Вологды.

Дано поручение разработать новый подход к покосу травы в центре города, а также быть более внимательными к приемке работ в других районах Вологды.