Мошенники начали вызывать вологжан на допрос в полицию через СМС

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области стали известны случаи получения СМС якобы от сотрудников полиции. Пресс-служба УМВД России по региону заявила, что это новый вид мошенничества.

В СМС-сообщениях от неизвестных просят явиться в отдел полиции, расположенный в Вологде на улице Мира. При этом неизвестные ссылаются на ст. 188 УПК РФ (Порядок вызова на допрос). Также отображены настоящие номера телефонов полиции для связи. Реальные адрес и номера телефонов указаны, чтобы вызвать доверие граждан, чтобы получившие сообщение стали доверять номеру, с которого им писали.

В пресс службе УМВД сообщили, что рассылка является мошеннической. Ни в коем случае нельзя перезванивать на номер, с которого пришло такое уведомление