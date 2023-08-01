В Вологде бравый прохожий задержал грабителя, отобравшего у женщины сумку

В областной столице прохожему удалось пресечь грабеж. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры города Вологды. 30 апреля 2023 года неоднократно судимый вологжанин принял на грудь и решил раздобыть денег. Нетревзый мужчина ударил по лицу сидевшую в автомобиле женщину и отобрал у неё сумку, а потом попытался скрыться.

К счастью, крики потерпевшей услышал прохожий. Ему удалось задержать рецидивиста. Таким образом, подозреваемый не смог довести свой преступный умысел до конца.

На данный момент материалы уголовного дела по факту покушения на грабёж переданы в суд для рассмотрения по существу. Неудачливому обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.