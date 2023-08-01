Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 15:28

В Вологде бравый прохожий задержал грабителя, отобравшего у женщины сумку

Преступник оказался рецидивистом
Евдокия САХАРОВА

В областной столице прохожему удалось пресечь грабеж. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры города Вологды. 30 апреля 2023 года неоднократно судимый вологжанин принял на грудь и решил раздобыть денег. Нетревзый мужчина ударил по лицу сидевшую в автомобиле женщину и отобрал у неё сумку, а потом попытался скрыться.

К счастью, крики потерпевшей услышал прохожий. Ему удалось задержать рецидивиста. Таким образом, подозреваемый не смог довести свой преступный умысел до конца.

На данный момент материалы уголовного дела по факту покушения на грабёж переданы в суд для рассмотрения по существу. Неудачливому обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.