Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 16:55

Охранники череповецкой автостоянки украли запчастей на 200 тысяч рублей

Мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы
Евдокия САХАРОВА

В Череповце с платной автостоянки исчезли запчасти с прицепа большегруза. Правоохранители быстро установили подозреваемых в краже. Ими оказались охранники автостоянки. Стоимость ущерба 200 тысяч рублей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

С заявлением о краже в полицию обратился 66-летний потерпевший. После ДТП он поставил прицеп от большегруза на платную стоянку. А спустя время обнаружил, что запчастей не хватает.

Охранники стоянки 69 лет и 50 продали похищенное прохожим. Выручили всего три тысячи рублей и потратили их.

Возбуждено уголовное дело. Воришкам грозит до 5 лет тюрьмы. Оба находятся под подпиской о невыезде.