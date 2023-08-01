Охранники череповецкой автостоянки украли запчастей на 200 тысяч рублей

В Череповце с платной автостоянки исчезли запчасти с прицепа большегруза. Правоохранители быстро установили подозреваемых в краже. Ими оказались охранники автостоянки. Стоимость ущерба 200 тысяч рублей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

С заявлением о краже в полицию обратился 66-летний потерпевший. После ДТП он поставил прицеп от большегруза на платную стоянку. А спустя время обнаружил, что запчастей не хватает.

Охранники стоянки 69 лет и 50 продали похищенное прохожим. Выручили всего три тысячи рублей и потратили их.

Возбуждено уголовное дело. Воришкам грозит до 5 лет тюрьмы. Оба находятся под подпиской о невыезде.