Череповецкий подросток сел за руль, когда матери стало плохо

В Череповецком районе прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Разбиралось дело 16-летнего мальчика, севшего за руль, когда его матери стало плохо. Подробности сообщает местная газета «Речь».

Подросток был с матерью в деревне, когда женщине стало плохо. Юноша позвонил отцу, который сказал ему садиться за руль и везти женщину в аптеку за лекарствами. На лесной дороге их остановили сотрудники ГИБДД.

«Сын ехал по лесной дороге, там ловят алкашей. У нее (указывает на супругу — Авт.) давление под двести, она могла потерять сознание, а они (сотрудники ГИБДД — Авт.) час десять минут протокол составляли. Да, это я сказал сыну — вези маму в аптеку за лекарствами. А что еще он должен был делать?», - приводят журналисты слова отца мальчика на заседании

Несовершеннолетнему назначили сразу два штрафа на сумму в 6000 рублей: за езду без прав и непристёгнутый ремень. В течение 20 дней можно оплатить только половину.

«К слову, как мы поняли, в ситуации, когда человеку стало плохо, сотрудники ГИБДД должны сопроводить его до ближайшей поликлиники или больницы — в зависимости от состояния здоровья», - также говорится в сообщении.