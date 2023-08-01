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НовостиПроисшествия1 августа 2023 14:22

Иномарка раскурочила остановку в Великом Устюге

К счастью, там не было людей
Иван Чухнин
ВКонтакте

ВКонтакте

В Великом Устюге в ночное время легковушка снесла остановку. Автомобиль без видимых причин, на пустой дороге врезался в остановку у земляного моста. Кадры ДТП появились в группе ВКонтакте Великий Устюг и Великоустюгский округ".

Улицы в это время суток были малолюдные, на остановке никого не было. Так что прохожие не пострадали.

"Сейчас она (остановка, - прим.ред..) демонтирована подрядной организацией. В ближайшее время конструкцию восстановят и вернут на место", - сообщается в паблике. Вероятно, водителю придется раскошелиться за порчу имущества. Да и ремонт авто влетит в копеечку.

Учащаемые устюжане! Соблюдайте скоростной режим!