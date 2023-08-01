В Великом Устюге пятеро неизвестных угнали полоскалку и прокатились на ней по реке Сухоне

В Великом Устюге в день ВМФ неизвестные угнали полоскалку - плот, с которого горожане полощут белье в реке. Об инциденте сообщили в администрации Великоустюгского округа. "Мы про вчерашний праздник, который в результате для пяти мореманов завершился увлекательным аттракционом – катанием на полоскалке. Умудрились ведь, приложив усилия, угнать её от Солнечных часов во вторую часть города. А когда наступило прозрение, припарковали полоскалку возле берега, тщательно закрепив, чтобы она не уплыла. За это отдельное спасибо! Неплохо было бы, конечно, и на место вернуть", - написали сотрудники администрации.

Покусившихся на полоскалку запечатлела камера. А вот вычислят ли хулиганов полицейские - под большим вопросом.

В этом году администрация Великоустюгского округа установила тралиционные полоскалки довольно-таки рано: с 6 июня в четырех точках Великого Устюга. На их обустройство ушло 250 тысяч рублей.

Великоустюгские полоскалки удивляют столичных жителей, но местные считают их необходимостью. А кое-кто предлагает сделать плотики еще одним брендом старинного города.