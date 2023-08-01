Мэр Череповца рассказал все о лампочках, которые появятся во всех школах

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Более 1,5 тысяч светильников заменят в череповецких школах в этом году. Об это сообщил мэр города Вадим Германов. "Мы продолжаем реализацию большой городской программы, подтверждающей, что ученье — свет", - заявил он. Сейчас специалисты-электрики работают в школе № 43. Внутри здания меняются все фонари: в классах, коридорах и хозяйственных помещениях. Следующая на очереди школа №14. Какие будут использоваться лампочки? Ответ очевиден. Мерцание люминисцентных ламп вредно для здоровья, к тому же они содержат ртуть и подлежат особой утилизации. Расходы за освещение лампами накаливания - самые высокие. Поэтому выбор пал на светодиодные лампы, они лишены большинства недостатков светильников предыдущих поколений.

"Они потребляют мало электричества, безопасны для глаз и не требуют специальных условий утилизации", - провел ликбез мэр. Программа замены освещения завершится тогда, когда новый свет придет во все череповецкие школы, заверил градоначальник.