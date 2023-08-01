Пьяный череповчанин избил и задушил супругу в деревне Озерки

Череповецкие следователи сообщили об окончании расследования уголовного дела. Мужчина жестоко избил жену, задушил и вызвал скорую помощь.

Трагедия произошла вечером 3 мая в деревне Озеро Череповецкого района. 49-летний мужчина вернулся домой пьяный и поссорился с женой. После чего избил её. А затем и задушил, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Очнувшись, он вызвал скорую помощь. Но медики могли только констатировать смерть.

Против череповчанина было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Вскоре агрессивный вдовец предстанет перед судом.