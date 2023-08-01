Возбуждены уголовные дела по фактам гибели младенца и пенсионерки в стационарах Вологды

Два уголовных дела возбуждены в Вологодской области по фактам смерти младенца и пенсионерки в больничных стационарах.

Руководитель регионального управления СКР Геннадий Яшин провел личный прием граждан. К нему обратились родители 4-месячного мальчика, который скончался в начале июня 2023 года в детской больнице Вологды. Родители обвиняют медиков. По их мнению, произошедшее стало возможным в результате неквалифицированной медицинской помощи и неверно выставленного диагноза.

Еще одна обратившаяся женщина из Вологды считает, что в результате ненадлежащего лечения в городской больнице умерла ее 63-летняя мать.

Руководитель следственного управления дал поручение возбудить и расследовать уголовные дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства: «Ход расследования обоих дел поставлен на контроль в областном аппарате ведомства. Правовая оценка действиям медицинских работников будет дана после оценки всех полученных доказательств с учетом выводов комиссионных судебно-медицинских экспертиз. Они будут произведены в Судебно-экспертном центре СК России".