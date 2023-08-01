14-летний мотоциклист вез друга на кроссовом мотоцикле и протаранил Йети

Досталось и автомобилю, и мотоциклу. Фото: УГИБДД по Вологодской области.

В Вологодской области подросток вез друга на кроссовом мотоцикле и врезался в Йети. ДТП произошло 31 июля в 20:30 у дома № 1 на улице Кооперативной в деревне Колоколец Устюженского округа.

По предварительным данным, 14 – летний подросток управлял кроссовым мотоциклом, он не справился с управлением, врезался во встречный автомобиль «Skoda Yeti». Иномаркой управлял мужчина 1947 года рождения. Как сообщает областная ГИБДД, мотоциклист и его 14-летний товарищ получили травмы. Они были направлены на амбулаторное лечение.