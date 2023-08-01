В вологодском Молочном появится модельная библиотека "Книжный парк"

В Вологде идет полным ходом благоустройство третьей модельной библиотеки. Готовность оценивается как 60 процентов.

В модельной библиотеке «Книжный парк» строители уже залили пол, выровняли стены и провели электромонтажные работы. Впереди - настил полов и покраска.

На ремонт выделено 5 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» и 6,5 миллиона рублей из муниципального. Завершить благоустройство учреждения планируют до октября 2023 года.

Особенностью библиотеки станет новая событийная зона. Ее оборудуют с расчетом проведения различных форматов мероприятий. В библиотеке появится сцена, звуковое оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий уголок, посадочные места. Здесь будут проводить лекции, диспуты, экскурсии по краеведению, театральные постановки, заседания клубов, а также встречи читателей с писателями, интересными людьми, жителями села, семейных праздников и т. д..

Согласно планировке, в библиотеке появятся два отдельных зала для детей и взрослых. Будут места, где можно будет уединенно почитать, поработать за компьютером. Для взрослых читателей предусмотрены уютные кресла и садовые диванчики с удобными подушками, для детей – детская модульная мебель, гамаки.

А для молодежи – отдельная комната с трансформирующейся мебелью под различные нужды, будь то просмотр фильма, занятия с использованием VR-шлема, запись видеоблога и прочее.