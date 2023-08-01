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НовостиОбщество1 августа 2023 8:25

Мощи святого воина Георгия Победоносца привезут на Вологодчину из Петрозаводска

Два дня ковчег пробудет в Череповце, затем его привезут в Вологду
Источник:kp.ru

В Череповец и Вологду прибудут мощи воина и святого Георгия Победоносца. Череповец встречают православную святыню 11 августа. Ковчег доставят в 8 часов в кафедральный собор Афанасия и Феодосия Череповецких. Верующие могут помолиться у мощей о мире, исцелении и укреплении веры.

«За мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, его причислили к лику святых. Нет ни одного храма, где бы не было его иконы. Святыню привезут в Череповец впервые», — сообщает Череповецкая епархия.

В Череповец мощи прибудут из Петрозаводска. Через два дня мощи будет встречать Вологда.