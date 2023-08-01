В череповецком Соляном парке бесплатно покажут знаменитый фильм "Чебурашка"

Афиша фильмов на август.

В Череповце в Соляном саду покажут фильм про Чебурашку, Там пройдет акция "Ночь кино". Показ запланирован на 26 августа. Кроме «Чебурашки», в эту ночь зрители могут посмотреть два российских фильма «Вызов» и «Праведник».

А всего в августе здесь бесплатно покажут 48 фильмов. Это советские и российские комедии, драмы, детские фильмы и мультфильмы, документальное кино.

В афише 16, 18 и 19 августа - ленты с двух кинофестивалей: международного фестиваля деревенского кино „Печка-2023“ и Фестиваля уличного кино. Конкурсный показ пройдет 19 августа в 20:40. По окончании программы череповчане смогут проголосовать за понравившиеся ленты.

Еще в Соляном саду покажут семейные фильмы проекта «Время кино. Казань», любимые мультфильмы многих поколений «Маугли», «Беременские музыканты», документальный фильм о летчиках «Форсаж. Возвращение».