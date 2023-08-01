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НовостиОбщество1 августа 2023 7:34

В Череповце за сезон появится 350 новых лавочек, в том числе 100 - вместо ломаннных

Иван Чухнин

В Череповце установлено 200 новых лавок. Они появились в Макаринской роще, в скверах на Архангельской и Набережной. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Еще планируется добавить 50 лавочек. Кроме того, будут менять ломанные скамейки. Это еще сто штук.

«Еще несколько лет назад всерьез обсуждался вопрос, как убрать спинки у лавочек. Компании молодых людей залезали с ногами на скамейки, а следы вечерних посиделок отбивали желание приближаться к парковой мебели. С тех пор многое изменилось, дефицит скамеек стал ощущаться все отчетливее. В этом году мы начали городскую программу по монтажу мест для отдыха на улицах», – прокомментировал Вадим Германов.