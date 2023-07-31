В Вологде местный житель ударил полицейскому топором по голове

В Вологде вечером в пятницу, 28 июля, произошел инцидент, в ходе которого пострадал правоохранитель. К одному из домов на улице Текстильщиков прибыла полиция. 37-летний житель дома общаться с полицейскими не пожелал, навстречу им вышел с топором в руке и начал замахиваться на нежеланных гостей. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

«В момент пресечения его противоправных действий один из полицейских получил рубленую рану головы, несмотря на это совместно со своими коллегами сумел обезоружить злоумышленника. Тот был доставлен в территориальный следственный отдел и задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. В минувшую субботу по ходатайству органов следствия суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Пострадавшему полицейскому была своевременно оказана медицинская помощь», - сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти". Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая оценит степень тяжести вреда, причиненного здоровью полицейского. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Его проверяют на причастность к совершению им иных общественно опасных деяний.