Писатель осквернил бюст сокольского Героя Советского Союза Сергея Орешкова

Писатель признался в содеянном. Фото: СУ СК Бурятии.

Бурятский писатель облил черной краской бюст сокольского Героя Советского Союза Сергея Орешкова за 100 долларов.

47-летний безработный писатель Саян Зарикуев, вероятно, решил подработать - в соцсетях нашел заказ на 100-500 долларов. Его попросили осквернить памятник Героя СССР Сергея Орешкова.

Сергей Орешков родился в Сокольском районе, закончил школу в Архангельске, работал слесарем в Вологде. В 1935 году его по комсомольской путевке отправили в Улан-Уде, где он работал мастером на локомотивовагоноремонтном заводе, откуда в 1942 году был призван в армию. Окончил Забайкальское военное пехотное училище. С 1943 года стал участником Великой Отечественной войны. С гранатой в руке он вел бойцов в бой, был ранен в обе ноги, но сумел зарыть своим телом амбразуру. Похоронен в Харьковской области. В Улан-Уде его именем названа улица, в городском парке поставлен белоснежный бюст.

А утpoм 6 июля 2023 года горожане в парке имени Орешкина обнаружили, что нeизвecтныe осквернили бюcт гepoя. Cлeдoвaтeли вoзбyдили yгoлoвнoe дeлo пo cтaтьe «Ocквepнeниe cимвoлoв вoинcкoй cлaвы Poccии». Дeлoм зaинтepecoвaлиcь в CK Poccии.

Выяснилось, что его осквернил писатель. На карту ему пришли деньги - сотня баксов. После этого поступило и новое задание — поджечь шкаф на железной дороге. Зарикуев сфотографировал оборудование на перегоне в Октябрьском районе Улан-Удэ и отправил снимки кураторам. Но поджечь не успел — его задержали силовики.

Сообщается, что против Зарикуева возбуждены уголовные дела за реабилитацию нацизма и приготовление к диверсии.

Напомним, в Соколе воздвигнут памятник в честь Героев Советского Союза Мамонтова и Орешкова, его открытие состоялось 9 мая 1970 года, на нем присутствовали старшие сестры Сергея Орешкова – Клавдия и Августа. В честь Орешкова названа одна из улиц Сокола и Кадникова, недавно в Кадникове на пятиэтажном доме появился мурал, посвященный герою.