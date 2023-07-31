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НовостиПроисшествия31 июля 2023 13:37

У Череповчан изымают и убивают кур

В округе обнаружен очаг распространения птичьего гриппа
Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области изымут всю птицу и продукцию птицеводства в радиусе 10 км от Малечкинской птицефабрики, что находится в Череповецком округе. Об этом сообщил замгубернатора Михаил Глазков. Соответствующее постановление приняло Правительство региона.

Всего специалисты насчитали 123 хозяйства с поголовьем около 1400 кур.

«Задача — локализовать и ликвидировать в регионе очаг и предупредить распространение гриппа птиц в области, исключить возможность заражения сопредельных территорий. В течение семи дней группы ветеринаров, полицейских и чиновников будут изымать птиц. Все владельцы домашней птицы предупреждены. Изъятая продукция подлежит сжиганию», — отметил Михаил Глазков.

Однако владельцам птиц и продукции причитается возмещение ущерба. Компенсацию рассчитывает независимый эксперт на основании рыночной стоимости изъятого. Деньги выделены из резервного областного фонда.