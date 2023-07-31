В Вологодской области погибли водители двух ВАЗов

ГИБДД Вологодской области.

В Вологодской области погибли два водителя ВАЗов, три человека получили травмы.

Одно ДТП с ВАЗом произошло 29 июля в шестом часу вечера на 127-м километре федеральной автодороги Вологда – Медвежьегорск. В Кирилловском округе 35-летний водитель ВАЗ-2111 нарушил правила и пошёл на обгон - на этом участке дороги был установлен дорожный знак «Обгон запрещен». В результате ВАЗ врезался в Хёндай Санта Фе под управлением 48-летнего мужчины. Водитель ВАЗа погиб на месте. У водителя Хёндая - незначительные травмы, но его пассажиры, 47-летняя женщина и 14-летний подросток, госпитализированы.

Второе ДТП с ВАЗом произошло 30 июля в 4 часа 10 минут. На 393-м километре трассы Москва – Архангельск, в Грязовецком округе, «ВАЗ-2013» врезался на металлическое ограждение. 32-летнего мужчину-водителя с места ДТП в тяжёлом состоянии увезли в реанимацию, но врачи не смогли его спасти.