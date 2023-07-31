Цены на яйцо не вырастут, несмотря на птичий грипп на Вологодчине

Заместитель губернатора Михаил Глазков пообещал, что стоимость яйца из-за птичьего гриппа не повысится. Его слова приводит официальный сайт правительства Вологодской области. "Убытки, конечно, будут. Но это не угрожает продовольственной безопасности региона. На стоимость яйца на прилавках магазинов данная ситуация не повлияет", - заверил Михаил Глазков.

Напомним, на птицефабрике под Череповцом уничтожат почти полмиллиона птицы, также поступят с птицей из хозяйств, расположенных в 10-километровой зоне от птицефабрики Малечкино.

Между тем, как сообщает "Комсомолка" со ссылкой на Росстат, цены на курицу в стране побили исторический рекорд. В июле средняя стоимость куриного мяса по России достигла 196,93 рублей за кг. Это на несколько рублей больше, чем в июне – тогда курица стоила в среднем 193,48. Некоторые аналитические компании говорят о еще большем уровне цен в розничных сетях – в среднем 270 рублей за кг.