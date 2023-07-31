В Вологде коммунальщики без выходных борются с подтоплениями

В пятницу, субботу и воскресенье в Вологодской области выпало немало осадков. Озвучена информация по Вологде : там выпало 68 мм осадков - это почти месячная норма осадков. В результате образовались немало подтоплений. Коммунальщики успели выехать на 50 таких адресов. Об этом сообщил мэр города.

Сообщить о подтоплениях и обратиться за помощью вологжане могут по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы 72-35-53, 72-45-00.

«Подтопления зафиксированы в центральном районе, а также в Заречье и 1 мкр ПЗ-23. Ликвидацией подтоплений на улицах города занимается МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». 5 бригад рабочих и 10 единиц техники работают в усиленном режиме, без выходных, прочищают ливневую канализацию, откачивают воду в дождеприемные колодцы. Всего около 50 адресов по всему городу были отработаны за минувшие выходные. Ситуация в зонах подтопления взята на особый контроль», - сказал Сергей Воропанов во время прямого эфира в социальной сети.