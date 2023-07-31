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НовостиОбщество31 июля 2023 9:27

Женщину с наркотиками в автомобиле задержали в Череповце

Ей грозит до 20 лет колонии
Иван Чухнин

В Череповце задержали 40-летнюю наркодилера на авто. В салоне обнаружили сверток с порошкообразным веществом, экспертиза показала, что там находился синтетический наркотик массой 1,4 грамма.

Выяснилось, что женщина спела сделать три закладки в Череповце. Там был обнаружен наркотик массой свыше пяти граммов.

Против нее возбуждено уголовное дело за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Подозреваемую задержали, она находится под стражей, сообщает областное УМВД.