Консультации врачей по телефону вологжане могут получить 2 и 3 августа

Консультации врачей-специалистов можно получить по телефону. 2 и 3 августа вологжане могут позвонить на «Телефон здоровья». По номеру (8172) 72-00-60 можно задать вопрос и получить консультации врачей областных учреждений здравоохранения.

2 августа темой общения будет «Психическое здоровье людей пожилого возраста». На вопросы вологжан ответит Любовь Олеговна Серова, врач-психиатр отделения №8 областной психиатрической больницы. Об этом сообщает пресс-служба областного Департамента здравоохранения.

А 3 августа тема горячей линии - «Профилактика и лечение сколиоза, плоскостопия и других ортопедических заболеваний у детей. Восстановление и реабилитация после перенесенных травм».

Экспертом выступит Ольга Николаевна Брагина, детский травматолог-ортопед областной детской клинической больницы.

Врачи готовы пообщаться с 15 до 16 часов.