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НовостиПроисшествия31 июля 2023 7:23

В Череповце из окна выпал человек

Это двадцать пятое падение с начала года
Иван Чухнин

В Череповце на улице Спортивной из окна выпал взрослый человек.

ЧП случилось 31 июля утром в доме № 14. 31-летний череповчанин упал из окна второго этажа. На место выехала скорая помощь. У пострадавшего - травма ноги. Он получил закрытый перелом левой голени и стопы. Медики госпитализировали его в больницу на Данилова.

Известно, что мужчина был нетрезв, почему он оказался на земле разберется полиция. Как прокомментировал череповецким журналистам директор Центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков, статистика полетов в Череповце неутешительна: с начала года в Череповце из окон выпали 25 человек, шесть из них погибли. Детей среди погибших нет.