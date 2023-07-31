В Череповце из окна выпал человек

В Череповце на улице Спортивной из окна выпал взрослый человек.

ЧП случилось 31 июля утром в доме № 14. 31-летний череповчанин упал из окна второго этажа. На место выехала скорая помощь. У пострадавшего - травма ноги. Он получил закрытый перелом левой голени и стопы. Медики госпитализировали его в больницу на Данилова.

Известно, что мужчина был нетрезв, почему он оказался на земле разберется полиция. Как прокомментировал череповецким журналистам директор Центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков, статистика полетов в Череповце неутешительна: с начала года в Череповце из окон выпали 25 человек, шесть из них погибли. Детей среди погибших нет.