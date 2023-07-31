Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 6:58

Вологодчина произвела рекордное количество молока и обещает обеспечить им всю страну

В 2022 году ценного продукта произведено более 600 тысяч тонн
Иван Чухнин
ВКонтакте, Олег Кувшинников

ВКонтакте, Олег Кувшинников

В 2022 году хозяйства Вологодчины произвели 607 тысяч тонн молока.

Об этом сообщил губернатор области. Экономика В 2022 году хозяйства Вологодчины произвели 607 тысяч тонн молока.Это рекордное количество. Главные факторы роста - хороший уход за животными, качественные корма, а также целенаправленная поддержка сферы.

С 2013 по 2022 год надой на одну корову увеличился в 1,5 раза. "На достигнутом не остановимся. Обеспечим молоком всю страну и дружественные страны», - пообещал Олег Кувшинников на своей странице в соцсетях.