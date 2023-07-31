Вологодчина произвела рекордное количество молока и обещает обеспечить им всю страну

ВКонтакте, Олег Кувшинников

В 2022 году хозяйства Вологодчины произвели 607 тысяч тонн молока.

Об этом сообщил губернатор области. Экономика В 2022 году хозяйства Вологодчины произвели 607 тысяч тонн молока.Это рекордное количество. Главные факторы роста - хороший уход за животными, качественные корма, а также целенаправленная поддержка сферы.

С 2013 по 2022 год надой на одну корову увеличился в 1,5 раза. "На достигнутом не остановимся. Обеспечим молоком всю страну и дружественные страны», - пообещал Олег Кувшинников на своей странице в соцсетях.