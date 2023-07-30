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НовостиОбщество30 июля 2023 13:32

В Вологодской области в лесу погиб мужчина

Его мертвым нашли спасатели
Иван Чухнин

В Сямженском округе Вологодской области нашли тело 70-летнего мужчины, который отправился в лес и пропал. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Местный житель 1952 года рождения 28 июля уехал на машине в лес, домой он не вернулся. Родные забили тревогу. 29 июля день спасатели нашли его погибшим в лесном массиве в районе деревни Пигилинской. Тело передано сотрудникам полиции. Назначены экспертизы, проводится проверка.

В Череповецком районе недалеко от деревни Пленишник 28 июля в лесу пропал мужчина 1968 года рождения. Ночевать ему пришлось в лесу. Только на следующий день спасателям удалось его найти и вывести из леса.