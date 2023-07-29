Вологжанин потерял 26 тысяч рублей со своей карты

Вологжанин собирался купить товар в интернете, но остался без покупки и без денег. Он отправился в полицию.

В дежурную часть обратился 40-летний житель Вологды. Он написал заявление правоохранителям. Дел в том, что он хотел приобрести товар, который нашел в интернете, списался с продавцом, договорился о цене. но продавец попросил назвать номер телефона мужчины, а затем и код из смс-сообщения. Волгожанин выполнил все необходимое. И с его счета списались 26 тысяч рублей.

УМВД России по Вологодской области напоминает вологжанам, что при покупке и оплате товаров не нужно переходить на ссылки и QR-коды, которые присылает «продавец». Не сообщайте никому трехзначный код с оборота карты и пароль из смс-сообщения. Эти данные нужны для того, чтобы деньги списались с вашей карты.