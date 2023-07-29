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НовостиПроисшествия29 июля 2023 11:48

В Вологодской области из-за грозы сгорел гараж с четырьмя машинами

В Харовске молния повредила кабель на крыше
Иван Чухнин

В Сямже удар молнии вечером 28 июля принес беду. Молния ударила в административное здание на улице Западной. Оно сгорело. Рядом находился гараж, в котором находились четыре автомобиля марки УАЗ. Огонь перебросился туда. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.

Грозовой разряд также вызвал возгорание в деревне Левинская Сямженского района, повредив дом охотника. В Харовске поврежден электрический кабель на крыше пятиэтажного здания.

В Великом Устюге стихия повредила электроснабжение - половина города осталась без света.