В Вологде у дома Засецких восстановят каретник и флигель

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В Вологде у дома Засецких восстановят утраченные каретник и флигель. Напомним, дом Засецких – объект культурного наследия федерального значения, его восстанавливает предприниматель Герман Якимов, взявший дом в аренду на 49 лет. По договору аренды, он должен провести комплексные ремонтно-реставрационные работы в доме и при этом оплачивать аренду по 198 674 рублей в год. В 2021 году Якимов решил восстановить весь комплекс усадьбы Засецких: не только дом, но также флигель, зимники и каретник..

Флигель дома исчез в начале ХХ века: в 1908 году взамен него была возведена северная пристройка к дому. Предположительно, он был разобран из-за ветхости. А вот здание каретника с конюшней стояло вплоть до 1990-х годов. Но от него сохранилась только задняя каменная стена. Но историко-архивные данные, в том числе страховые планы, дали возможность разработать проектную документацию.

Археологические раскопки дали точные координаты и габариты флигеля и каретника.

"В Вологде это практически единственный участок, где возможно воссоздать весь комплекс городской усадьбы", – прокомментировал главный архитектор проекта Владимир Лукин.

Интересно, что на месте флигеля при раскопках были обнаружены погребения XV-XVI веков.